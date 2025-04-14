Рязанца осудят за сбыт наркотиков

По версии следствия, с декабря 2024 года по февраль 2025 года 37-летний мужчина в составе группы сбывал запрещенные вещества на территории областного центра. Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции, из незаконного оборота изъяли более 250 г наркотических средств. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Рязанцу грозит до 20 лет лишения свободы.

Рязанца осудят за сбыт наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, с декабря 2024 года по февраль 2025 года 37-летний мужчина в составе группы сбывал запрещенные вещества на территории областного центра. Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции, из незаконного оборота изъяли более 250 г наркотических средств.

Фигуранта заключили под стражу.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Рязанцу грозит до 20 лет лишения свободы.

Материалы направили в суд для рассмотрения по существу.