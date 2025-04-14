Хирурги провели операцию рязанке с зеркальным расположением органов

Отмечается, что это редкая аномалия, которая встречается примерно у 1 из 10 000 человек. Такое состояние диагностировали у пациентки, которая поступила в отделение колопроктологии ОКБ. Женщине требовалась операция по поводу новообразования ободочной кишки. Врачи подобные вмешательства выполняют регулярно. Но этот случай назвали уникальным — с зеркальной анатомией и аномально расположенными сосудами, питающими кишечник. Операция прошла успешно, пациентка выписана домой.

Хирурги провели операцию рязанке с зеркальным расположением органов. Об этом сообщают «Рязанские ведомости» со ссылкой на медучреждение.

Отмечается, что это редкая аномалия, которая встречается примерно у 1 из 10 000 человек.

Такое состояние диагностировали у пациентки, которая поступила в отделение колопроктологии ОКБ.

Женщине требовалась операция по поводу новообразования ободочной кишки. Врачи подобные вмешательства выполняют регулярно. Но этот случай назвали уникальным — с зеркальной анатомией и аномально расположенными сосудами, питающими кишечник.

Операция прошла успешно, пациентка выписана домой.