В Рязанской области школьники изнасиловали 10-летнюю девочку

ЧП случилось в Пронске. Преступникам не исполнилось даже 10 лет, поэтому наказание никто не понес. Отмечается, что пострадавшая гуляла и наткнулась на компанию подростков, которые совершили в отношении нее «насильственные действия сексуального характера».

В Рязанской области школьники изнасиловали 10-летнюю девочку. Об этом сообщает телеканал НТВ в своем сюжете.

ЧП случилось в Пронске. Преступникам не исполнилось даже 10 лет, поэтому наказание никто не понес.

Отмечается, что пострадавшая гуляла и наткнулась на компанию подростков, которые совершили в отношении нее «насильственные действия сексуального характера».

Малолетние преступники избежали наказания, поскольку не достигли возраста уголовной ответственности. Однако в России все же существует механизм, позволяющий отправить на перевоспитание трудных детей и подростков. Это специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа.