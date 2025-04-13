Синоптики рассказали, что в Рязанской области потеплеет до +24 градусов

Отмечается, что в регион идет теплый антициклон. «Уже во вторник дневные температуры подберутся к +20°С, местами и выше, и до конца рабочей недели, по предварительным прогнозам, характер погоды не изменится, а некоторые модели дают аж +24°С в пятницу. Ночи при этом будут еще относительно прохладными, осадков пока не ожидается», — написал специалист.

Синоптики рассказали, что в Рязанской области потеплеет до +24 градусов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Будни провинциального метеоролуха».

Отмечается, что в регион идет теплый антициклон.

«Уже во вторник дневные температуры подберутся к +20°С, местами и выше, и до конца рабочей недели, по предварительным прогнозам, характер погоды не изменится, а некоторые модели дают аж +24°С в пятницу. Ночи при этом будут еще относительно прохладными, осадков пока не ожидается», — написал специалист.