В Рязани на улице Сережина Гора временно закроют проезд транспорта

Мера связана с аварийно-ремонтными работами дороги на участке от пересечения с улицей Большой до улицы Бугровка. Ограничение будет действовать 15 и 16 апреля с 10:00 до 15:00.На это время установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ огородят. Мэрия попросила водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута.

В Рязани на улице Сережина Гора временно закроют проезд транспорта. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Мера связана с аварийно-ремонтными работами дороги на участке от пересечения с улицей Большой до улицы Бугровка. Ограничение будет действовать 15 и 16 апреля с 10:00 до 15:00.

На это время установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ огородят.

Мэрия попросила водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута.