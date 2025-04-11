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В Минобороны назвали потери ВСУ за неделю
Украинская армия потеряла до 10635 бойцов. Освобождены четыре населенных пункта в Курской, Сумской областях и ДНР. ВС РФ уничтожили 41 автомобиль противника. Российские средства ПВО сбили 1 200 беспилотников ВСУ.

В Минобороны назвали потери ВСУ за неделю. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Украинская армия потеряла до 10635 бойцов.

Освобождены четыре населенных пункта в Курской, Сумской областях и ДНР.

ВС РФ уничтожили 41 автомобиль противника.

Российские средства ПВО сбили 1 200 беспилотников ВСУ.