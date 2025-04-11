В Ижевске школьники избили и изнасиловали сверстника

В Ижевске школьники избили и изнасиловали, стреляли в упор из пневматики и обрили сверстника. Об этом пишет «Baza».

Отмечается, что подростки собрались у пострадавшего дома и устроили вечеринку. В какой-то момент посиделка перестала быть дружеской.

Над учеником начали издеваться. Сначала парня оскорбляли, потом начали избивать. Но и на этом подростки не остановились: пока девушка Азата снимала происходящее на камеру, парни обрили Олега, били его пряжкой от ремня, стреляли из пневматического пистолета в упор и изнасиловали.

После случившегося мать пострадавшего обратилась в полицию. Подростков задержали.