В центре Рязани «ВАЗ» врезался в припаркованную иномарку и скрылся

Отмечается, что авария случилась во вторник, 8 апреля, на Первомайском проспекте. «В припаркованный автомобиль марки „Митсубиси Паджеро“ черного цвета врезался „ВАЗ-2115“ серебристого цвета и скрылся с места преступления. Ищу свидетелей ДТП», — написал автор.

В центре Рязани «ВАЗ» врезался в припаркованную иномарку и скрылсяю Об этом сообщается в Telegram-канале «RZN.Life».

Отмечается, что авария случилась во вторник, 8 апреля, на Первомайском проспекте.

«В припаркованный автомобиль марки „Митсубиси Паджеро“ черного цвета врезался „ВАЗ-2115“ серебристого цвета и скрылся с места преступления. Ищу свидетелей ДТП», — написал автор.