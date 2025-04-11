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SuperJob: в Рязани 38% предприятий разрешают сотрудникам работать из дома
Согласно данным исследования, удаленный формат работы остается привилегией: в большинстве компаний (70%) в таком режиме работает менее 10% сотрудников. Количество организаций, в которых есть сотрудники, работающие из-за рубежа, составляет 3%. Чаще всего на удаленке работают IT-специалисты: об этом рассказали 38% менеджеров по персоналу. На втором месте — сотрудники отделов продаж и клиентского сервиса, а также HR-менеджеры (по 20%). На третьем месте — инженерно-технические работники: конструкторы, проектировщики, сметчики и архитекторы (14%).

В Рязани 38% предприятий разрешают сотрудникам работать из дома. Соответствующие данные 11 апреля привел SuperJob.

Согласно данным исследования, удаленный формат работы остается привилегией: в большинстве компаний (70%) в таком режиме работает менее 10% сотрудников.

Количество организаций, в которых есть сотрудники, работающие из-за рубежа, составляет 3%.

Чаще всего на удаленке работают IT-специалисты: об этом рассказали 38% менеджеров по персоналу. На втором месте — сотрудники отделов продаж и клиентского сервиса, а также HR-менеджеры (по 20%).

На третьем месте — инженерно-технические работники: конструкторы, проектировщики, сметчики и архитекторы (14%).