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Спецпрокурор посетил рязанскую колонию
«В рамках выезда осуществлен обход объектов жилой зоны колонии, включая общежития отрядов, столовой, помещений отряда карантина для вновь прибывших осужденных, помещений штрафного изолятора и камерного типа», — говорится в материале ведомства. Спецпрокурор провел личный прием осужденных, дал им разъяснения положений об УДО, замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания и другие.

Прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Андрей Арсяков посетил рязанскую колонию. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В визите также участвовали Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина, председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Виктор Боборыкин и представителем УФСИН. Вместе они проверили ИК № 6.

«В рамках выезда осуществлен обход объектов жилой зоны колонии, включая общежития отрядов, столовой, помещений отряда карантина для вновь прибывших осужденных, помещений штрафного изолятора и камерного типа», — говорится в материале ведомства.

Спецпрокурор провел личный прием осужденных, дал им разъяснения положений об УДО, замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания и другие.

Фото: сайт прокуратуры Рязанской области.