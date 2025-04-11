Спецпрокурор посетил рязанскую колонию

«В рамках выезда осуществлен обход объектов жилой зоны колонии, включая общежития отрядов, столовой, помещений отряда карантина для вновь прибывших осужденных, помещений штрафного изолятора и камерного типа», — говорится в материале ведомства. Спецпрокурор провел личный прием осужденных, дал им разъяснения положений об УДО, замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания и другие.

Прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Андрей Арсяков посетил рязанскую колонию. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В визите также участвовали Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина, председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Виктор Боборыкин и представителем УФСИН. Вместе они проверили ИК № 6.

«В рамках выезда осуществлен обход объектов жилой зоны колонии, включая общежития отрядов, столовой, помещений отряда карантина для вновь прибывших осужденных, помещений штрафного изолятора и камерного типа», — говорится в материале ведомства.

Спецпрокурор провел личный прием осужденных, дал им разъяснения положений об УДО, замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания и другие.

Фото: сайт прокуратуры Рязанской области.