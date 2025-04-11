Над Рязанью заметили комету C/2025 F2
Отмечается, что увидеть ее можно в небольшие телескопы и бинокли перед рассветом."Комета C/2025 F2 внезапно появилась несколько дней назад на обзорах неба, и стремительно набирает яркость", — говорится в сообщении.
Над Рязанью заметили комету C/2025 F2. Об этом сообщает Telegram-канал «RZNASTRO».
Отмечается, что увидеть ее можно в небольшие телескопы и бинокли перед рассветом.
«Комета C/2025 F2 внезапно появилась несколько дней назад на обзорах неба, и стремительно набирает яркость», — говорится в сообщении.
Фото: Михаэль Егерь, Джош Дьюри.