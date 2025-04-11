Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 12-13 апреля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В музыкальном театре пройдут премьерные показы мюзикла «Лестница для миллионера», на сцене МКЦ покажут представление «Цифровой Цирк» и концертную программу Валентины Рязановой «Отражение».

В ДК «Приокский» рязанцы смогут посетить музыкальный спектакль «Теркин», а в зале камерной музыки областной филармонии пройдет концерт ансамбля старинной музыки «Gnessin Baroque» «Путешествие по барочной Европе».

В клубе Deep состоится сольный концерт группы Моя Мишель.

В ДС «Олимпийский» МХК «Рязань-ВДВ» проведет два четвертьфинальных матча национальной молодежной хоккейной лиги.

В «Марко Молл» пройдет детский праздник — день цвета неон и выставка собак всех пород «Содружество».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».