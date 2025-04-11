Британия выделит рекордный пакет военной помощи Киеву на 21 млрд евро

Такое заявление Джон Хили сделал по итогам очередного заседания «Рамштайна», которое проходило под председательством Великобритании и Германии. Сроки выделения помощи не уточняются.