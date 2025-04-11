Британия выделит рекордный пакет военной помощи Киеву на 21 млрд евро
Такое заявление Джон Хили сделал по итогам очередного заседания «Рамштайна», которое проходило под председательством Великобритании и Германии. Сроки выделения помощи не уточняются.
Британия выделит рекордный пакет военной помощи Киеву на 21 млрд евро. Об этом пишет «Звезда».
Такое заявление Джон Хили сделал по итогам очередного заседания «Рамштайна», которое проходило под председательством Великобритании и Германии.
Сроки выделения помощи не уточняются.