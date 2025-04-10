ВВС НАТО организовали учения с отработкой сценария нападения России

В учениях Ramstein Flag задействовали 90 самолетов, а также беспилотники и вертолеты. Тренировки стартовали с 31 марта, силы альянса уже провели маневры по отражению воздушных атак и ликвидации систем ПВО противника. Силы НАТО у побережья Нидерландов отработают «возможности поддержки сухопутных сил при чрезвычайной ситуации в ходе обороны против вторгшегося противника». По информации DPA, речь идет о сценарии нападения России. Маневры являются сигналом для Москвы, говорится в материале.

Военно-воздушные силы НАТО организовали учения с отработкой сценария нападения России. Об этом сообщает «Газета. ру» со ссылкой на немецкое издание DPA.

Отмечается, что в учениях Ramstein Flag задействовали 90 самолетов, а также беспилотники и вертолеты. Тренировки стартовали с 31 марта, силы альянса уже провели маневры по отражению воздушных атак и ликвидации систем ПВО противника.

Теперь силы НАТО у побережья Нидерландов отработают «возможности поддержки сухопутных сил при чрезвычайной ситуации в ходе обороны против вторгшегося противника». По информации DPA, речь идет о сценарии нападения России. Маневры являются сигналом для Москвы, говорится в материале.