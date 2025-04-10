В России досрочно выплатят детские пособия

Выплата придет раньше из-за майских праздников. Обычно деньги переводят 3-го числа каждого месяца, но в этот раз поступление средств передвинули на 30 апреля. Досрочно выплатят пособия по уходу за детьми, по рождению или же усыновлению первенца. Раньше деньги получат и воспитывающие ребенка военнослужащего, проходящего срочную службу.

В России досрочно выплатят детские пособия. Об этом пишет 360.ru.

Отмечается, что выплаты поступят раньше из-за майских праздников. Обычно деньги переводят 3-го числа каждого месяца, но в этот раз поступление средств передвинули на 30 апреля.

Досрочно выплатят пособия по уходу за детьми, рождению или же усыновлению первенца. Раньше деньги получат и воспитывающие ребенка военнослужащего, проходящего срочную службу.