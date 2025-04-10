Рязанский онкодиспансер возглавил Тенгиз Аллахяров

Ранее он был заместителем главврача. Напомним, 10 апреля стало известно, что главные врачи рязанских онко- и кардиодиспансеров покидают посты. Причина ухода неизвестна. Алексей Григорьев возглавлял онкодинсансер с 2022 года, а Александр Данилов руководил кардиодиспансером — с 2017-го.