Рязанский онкодиспансер возглавил Тенгиз Аллахяров
Ранее он был заместителем главврача. Напомним, 10 апреля стало известно, что главные врачи рязанских онко- и кардиодиспансеров покидают посты. Причина ухода неизвестна. Алексей Григорьев возглавлял онкодинсансер с 2022 года, а Александр Данилов руководил кардиодиспансером — с 2017-го.
Рязанский онкодиспансер возглавил Тенгиз Аллахяров. Соответствующая информация размещена на официальном сайте медучреждения.
Ранее он был заместителем главврача.
Напомним, 10 апреля стало известно, что руководители рязанских онко- и кардиодиспансеров покидают посты. Причина ухода неизвестна.
Алексей Григорьев возглавлял онкодинсансер с 2022 года, а Александр Данилов руководил кардиодиспансером — с 2017-го.
Фото: официальный сайт рязанского онкодинсансера