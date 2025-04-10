Рязанца осудили за незаконное хранение боеприпасов и наркотиков

Отмечается, что из незаконного оборота изъяты наркотические вещества синтетического производства в крупном размере, боеприпасы: граната «РГД-5», патроны калибра 9 мм. Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 3 года.