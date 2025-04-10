Российскую вакцину от аллергии планируют ввести в оборот в конце 2025 года

Вакцину от аллергии на пыльцу березы и ряда других источников разработали ученые Федерального медико-биологического агентства. Отмечается, что все необходимые этапы доклинических исследований пройдены. «Все вакцины, которые имеются на сегодняшний день на рынке, требуют порядка 20 инъекций в сезон, что, безусловно, неудобно и для пациентов, и для специалистов, поэтому очень важно, что созданная нами вакцина требует порядка трех-пяти инъекций для достижения защитного уровня IgG антител», — отметил Хаитов.

Российскую вакцину от аллергии планируют ввести в оборот в конце 2025 — начале 2026 года. Об этом 10 апреля сообщило ТАСС со ссылкой на президента Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, члена-корреспондента РАН Муса Хаитова.

Вакцину от аллергии на пыльцу березы и ряда других источников разработали ученые Федерального медико-биологического агентства.

Отмечается, что все необходимые этапы доклинических исследований пройдены.

«Все вакцины, которые имеются на сегодняшний день на рынке, требуют порядка 20 инъекций в сезон, что, безусловно, неудобно и для пациентов, и для специалистов, поэтому очень важно, что созданная нами вакцина требует порядка трех-пяти инъекций для достижения защитного уровня IgG антител», — отметил Хаитов.