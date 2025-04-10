Маргарита Симоньян призвала запретить YouTube
«Я считаю, что YouTube должен быть запрещен вообще весь. Как разносчик разного рода зараз», — заявила Симоньян. Она добавила, что пока такой запрет осуществлен не везде, его должны установить родители для детей, огородив тем самых их от деструктивного контента.
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян призвала запретить YouTube. Ее слова передало 10 апреля РИА Новости.
По словам Симоньян, видеохостинг должен быть полностью запрещен, как источник негативного контента.
Она уточнила, что пока запрет осуществлен не везде. Симоньян считает, его должны устанавливать родители, чтобы огородить детей от деструктивного контента.