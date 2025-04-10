Маргарита Симоньян призвала запретить YouTube

«Я считаю, что YouTube должен быть запрещен вообще весь. Как разносчик разного рода зараз», — заявила Симоньян. Она добавила, что пока такой запрет осуществлен не везде, его должны установить родители для детей, огородив тем самых их от деструктивного контента.