Ефремов заявил, что намерен посетить могилу погибшего в ДТП рязанца

Как отметил Ефремов, он обязательно поедет на могилу к водителю фургона, который погиб от столкновения с его джипом. Кроме того, актер рассказал журналистам, что ему тяжело адаптироваться к обычной жизни после освобождения из колонии. Он сейчас живет с семьей, успел повидать детей. Также Ефремов опроверг слухи, что у него есть планы на съемки в кино. Напомним, он был осужден за смертельное ДТП, в котором погиб рязанец. В марте 2025-го актера отпустили по УДО.

Актер Михаил Ефремов заявил, что намерен посетить могилу погибшего в ДТП рязанца. Его слова 10 апреля передает RT.

Как отметил Ефремов, он обязательно поедет на могилу к водителю фургона, который погиб от столкновения с его джипом.

Кроме того, актер рассказал журналистам, что ему тяжело адаптироваться к обычной жизни после освобождения из колонии.

Также Ефремов опроверг слухи, что у него есть планы на съемки в кино.

Напомним, актер был осужден за смертельное ДТП, в котором погиб рязанец. В марте 2025-го его отпустили по УДО.

Фото: скриншот из видео RT