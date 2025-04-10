Дорожники исправили ошибку на знаке в названии села под Рязанью
Отмечается, что дорожный указатель поворота на населенный пункт Гряцкое с надписью «Грядское» установила компания «МОБИДОМ».Министерство сообщило, что знак поправили.
Дорожники исправили ошибку на знаке в названии села под Рязанью. Об этом в комментариях в соцсетях Дирекции дорог сообщил региональный минтранс.
Отмечается, что дорожный указатель поворота на населенный пункт Гряцкое с надписью «Грядское» установила компания «МОБИДОМ».
Министерство сообщило, что знак поправили.
Напомним, информация об ошибке в названии села появилась в соцсетях.
Фото: Минтранс Рязанской области.