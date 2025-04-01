В России не запретят продажу вейпов

Правительство не поддержало соответствующий законопроект."Вопрос установления запрета розничной торговли никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления уже рассматривался правительством Российской Федерации. Замечания, изложенные в указанном заключении, сохраняют актуальность и в отношении представленного законопроекта, в связи с чем позиция правительства Российской Федерации не изменилась", — говорится в документе.

В России не запретят продажу вейпов. Об этом пишет РИА Новости.

Правительство не поддержало соответствующий законопроект.

«Вопрос установления запрета розничной торговли никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления уже рассматривался правительством Российской Федерации. Замечания, изложенные в указанном заключении, сохраняют актуальность и в отношении представленного законопроекта, в связи с чем позиция правительства Российской Федерации не изменилась», — говорится в документе.

Напомним, инициативу на рассмотрение внесли еще в декабре 2024 года.