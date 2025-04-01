В Госдуме назвали размер предлагаемого налога на бездетность

Эксперт комитета Госдумы по аграрным вопросам Виктор Таранин предложил брать с бездетных россиянок до 20% от доход. Он также призвал 30 млн холостых россиян рожать, а не гоняться за «бриллиантами» и «Дубаем».