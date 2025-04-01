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Скончался актер из сериалов «След» и «Молодежка»
Рашид Тугушев умер 28 марта. Ему было 63 года. Причина смерти не указана. Причина смерти не указана. Тугушев родился в 1961 году. В 1987 году окончил Школу-студию МХАТ по специальности «актер драматического театра и кино». На экране — с 1980-х. Актер известен по ролям в сериалах «Марш Турецкого», «Каменская», «Молодежка» и «След».

Умер российский актер, режиссер, cценарист, театральный деятель Рашид Тугушев. Соответствующая информация опубликована на сайте kino.teatr.ru.

Рашид Тугушев умер 28 марта. Ему было 63 года. Причина смерти не указана.

Тугушев родился в 1961 году. В 1987 году окончил Школу-студию МХАТ по специальности «актер драматического театра и кино».

На экране — с 1980-х. Актер известен по ролям в сериалах «Марш Турецкого», «Каменская», «Молодежка» и «След».