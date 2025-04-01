Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной DDoS-атаке

Там отметили, что стараются как можно быстрее восстановить работу. Сайт на данный момент не открывается."Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме", — уточнил перевозчик.

Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной DDoS-атаке. Об этом во вторник, 1 апреля, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Там отметили, что стараются как можно быстрее восстановить работу. Сайт на данный момент не открывается.

«Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме», — уточнил перевозчик.