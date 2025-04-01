Россиянам дали прогноз магнитных бурь на апрель

Землю ожидают минимум три крупных всплеска, несколько умеренных бурь и короткие периоды покоя. Отмечается, что месяц начнется спокойно. С 1 по 4 апреля геомагнитная обстановка будет на уровне 3 баллов, магнитосфера Земли останется в норме. 5 апреля прогнозируется первый мощный геомагнитный всплеск — буря в 5 баллов, что соответствует уровню G3. Это событие может повлиять на работу техники и на людей. Для метеочувствительных это может стать стрессовым фактором.6 и 7 числа уровень магнитной активности немного снизится, но останется повышенным. С 8 по 10 апреля снова ожидаются трехдневные магнитные бури по 5 баллов. С 11 по 14 апреля прогнозируется умеренная геомагнитная активность 4 балла. Это состояние не считается экстремальным, но может вызывать дискомфорт у людей, чувствительных к погодным и космическим факторам. С 15 по 20 апреля геомагнитная активность останется на уровне 2-3 баллов.21 апреля прогнозируется новый скачок: уровень поднимется до 4 баллов. 22 апреля снова будет буря в 5 баллов. 23 апреля активность резко снизится, но ненадолго: 24 числа снова ударит буря на 5 баллов. 25 апреля магнитосфера начнет успокаиваться, но останется на уровне возбуждения. Конец месяца пройдет в спокойной геомагнитной обстановке. Уточняется, что прогноз носит предварительный характер.

Россиянам дали прогноз магнитных бурь на апрель. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН.

Землю ожидают минимум три крупных всплеска, несколько умеренных бурь и короткие периоды покоя.

Отмечается, что месяц начнется спокойно. С 1 по 4 апреля геомагнитная обстановка будет на уровне 3 баллов, магнитосфера Земли останется в норме.

5 апреля прогнозируется первый мощный геомагнитный всплеск — буря в 5 баллов, что соответствует уровню G3. Это событие может повлиять на работу техники и на людей. Для метеочувствительных это может стать стрессовым фактором.

6 и 7 числа уровень магнитной активности немного снизится, но останется повышенным. С 8 по 10 апреля снова ожидаются трехдневные магнитные бури по 5 баллов.

С 11 по 14 апреля прогнозируется умеренная геомагнитная активность 4 балла. Это состояние не считается экстремальным, но может вызывать дискомфорт у людей, чувствительных к погодным и космическим факторам.

С 15 по 20 апреля геомагнитная активность останется на уровне 2-3 баллов.

21 апреля прогнозируется новый скачок: уровень поднимется до 4 баллов. 22 апреля снова будет буря в 5 баллов. 23 апреля активность резко снизится, но ненадолго: 24 числа снова ударит буря на 5 баллов. 25 апреля магнитосфера начнет успокаиваться, но останется на уровне возбуждения. Конец месяца пройдет в спокойной геомагнитной обстановке.

Уточняется, что прогноз носит предварительный характер.