Представители РГАТУ приняли участие в первом форуме «Развитие беспилотных авиационных систем в системе образования Рязанской области»

Представители РГАТУ приняли участие в первом форуме «Развитие беспилотных авиационных систем в системе образования Рязанской области». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В конце марта представители РГАТУ имени Костычева стали участниками первого форума «Развитие беспилотных авиационных систем в системе образования Рязанской области».

В рамках форума прошел круглый стол «Гражданские сценарии применения БАС», на котором выступил доцент Дмитрий Олейник с докладом «Система непрерывной подготовки кадров для функционирования беспилотных систем на примере Рязанского государственного агротехнологического университета». Кроме того, сотрудники вуза организовали и провели для участников форума профориентационную площадку «Использование БАС в сельском хозяйстве».

Заместитель министра образования Рязанской области Родина Лидия Викторовна, подводя итоги работы круглого стола, отметила, что Рязанский агротехнологический университет достиг значительных успехов в области формирования бесшовной траектории подготовки специалистов в области БАС в Рязанской области.