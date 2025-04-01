Над Рязанью засняли облака-асператусы

Отмечается, что кадры сделаны во вторник, 1 апреля. Asperitas — облака, имеющие выраженные волнистые структуры в нижней части. В сочетании с неоднородной толщиной и освещением может придавать облакам необычный и устрашающий вид.