Над Рязанью засняли облака-асператусы
Отмечается, что кадры сделаны во вторник, 1 апреля. Asperitas — облака, имеющие выраженные волнистые структуры в нижней части. В сочетании с неоднородной толщиной и освещением может придавать облакам необычный и устрашающий вид.
Над Рязанью засняли облака-асператусы. Соответствующие фото появились в Telegram-канале «Rznastro»
Отмечается, что кадры сделаны во вторник, 1 апреля.
Asperitas — облака, имеющие выраженные волнистые структуры в нижней части. В сочетании с неоднородной толщиной и освещением может придавать облакам необычный и устрашающий вид.