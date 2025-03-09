Число отдохнувших в санаториях в Рязанской области выросло на 25%

В регионе в январе отдохнули 1,3 тысячи человек, на 25% больше, чем годом ранее.

Число отдохнувших в санаториях Рязанской области выросло на 25%. Об этом в воскресенье, 9 марта, сообщили на сайте Санатории-России.рф.

В регионе в январе отдохнули 1,3 тысячи человек, на 25% больше, чем годом ранее. Всего санатории в Рязанской области заработали 4,5 млн рублей за этот месяц.

Доход санаториев Центральной России составил 1 млрд 196 млн рублей, а количество гостей санаториев достигло 67 тысяч 700 человек, что на 1,7% меньше по сравнению с предыдущим периодом.