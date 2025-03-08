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В рязанском ЦПКиО появятся Пушкинская площадь, мастерская и велопрокат
Работа над концепцией будет закончена в апреле, итоговую версию обсудят с общественностью, после чего утвердят окончательный вариант и займутся первым этапом благоустройства.

В рязанском ЦПКиО появятся фудзона, мастерская и велопрокат. Концецию озвучило московское бюро «М4», сообщает ТКР.

Одной из локаций парка станет Пушкинская площадь, где на 100 квадратных метрах разместится фудзона.

Фудтраки предполагается разместить около Зеленого театра.

Кроме того, появится зона ритейла у входа на улице Братиславской на 170 кв. метров. У входа установят всесезонный павильон.

В центре парка расположатся мастерская и событийная площадка на 2100 кв. метров, арт-классы и стационарные точки общепита.

Также организуют велопрокат.

Работа над концепцией будет закончена в апреле, итоговую версию обсудят с общественностью, после чего утвердят окончательный вариант и займутся первым этапом благоустройства.