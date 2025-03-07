В Рязанской области отделения «Почты России» изменят график работы
7 марта рабочий день почтовых отделений сократится на один час.
В Рязанской области отделения «Почты России» изменят график работы в связи с 8 марта.
Отмечается, что в субботу, 8 марта, работать почты не будут, кроме тех, которые оказывают услуги по выдаче заказов с маркетплейсов.
Кроме того, в этот день почтальоны не будут разносить отправления и периодические печатные издания.
7 марта рабочий день почтовых отделений сократится на один час.
9 марта отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.