В Рязанской области отделения «Почты России» изменят график работы

7 марта рабочий день почтовых отделений сократится на один час.

В Рязанской области отделения «Почты России» изменят график работы в связи с 8 марта.

Отмечается, что в субботу, 8 марта, работать почты не будут, кроме тех, которые оказывают услуги по выдаче заказов с маркетплейсов.

Кроме того, в этот день почтальоны не будут разносить отправления и периодические печатные издания.

7 марта рабочий день почтовых отделений сократится на один час.

9 марта отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.