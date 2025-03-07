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В Рязани побит температурный рекорд
7 марта в 09:00 температура в Рязани прогрелась до +8,4 градуса, в 12:00 потеплело до +10,2 градуса.

В Рязани побит температурный рекорд. Об этом сообщает метеоролог Роман Степанов.

Он отметил, что 7 марта в 09:00 температура в Рязани прогрелась до +8,4 градуса, в 12:00 потеплело до +10,2 градуса.

Отмечается, что предыдущий рекорд составлял +8,3 градуса, его зафиксировали в 2022 году.

«В ближайшие дни такой характер погоды сохранится: будет тепло, в основном солнечно, а осадки, если и пройдут, то слабые и местами», — отметил Степанов.