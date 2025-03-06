Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в WhatsApp*

Злоумышленники предлагают сдать им в аренду аккаунт за 200 тысяч рублей.

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в WhatsApp*. Об этом в четверг, 6 марта, сообщило РИА Новости.

Как указано в публикации, злоумышленники предлагают сдать им в аренду аккаунт в WhatsApp* за 200 тысяч рублей.

На первом этапе аферисты размещают объявления с заманчивыми условиями, в том числе на форумах и сайтах с вакансиями.

Когда человек откликается, ему объясняют, что нужно передать временный доступ к своему WhatsApp*. Иногда мошенники говорят, что аккаунт будет использоваться для работы, для регистрации на сервисах или для общения с иностранными клиентами.

Далее, как указано в публикации, жертву просят подтвердить вход с нового устройства, отправить код из смс или даже временно передать сим-карту.

После таких действий контроль над аккаунтом оказывается у мошенников. Они могут писать знакомым владельца аккаунта, представляясь им, и просить в долг.

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