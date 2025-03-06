Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в WhatsApp*. Об этом в четверг, 6 марта,
Как указано в публикации, злоумышленники предлагают сдать им в аренду аккаунт в WhatsApp* за 200 тысяч рублей.
На первом этапе аферисты размещают объявления с заманчивыми условиями, в том числе на форумах и сайтах с вакансиями.
Когда человек откликается, ему объясняют, что нужно передать временный доступ к своему WhatsApp*. Иногда мошенники говорят, что аккаунт будет использоваться для работы, для регистрации на сервисах или для общения с иностранными клиентами.
Далее, как указано в публикации, жертву просят подтвердить вход с нового устройства, отправить код из смс или даже временно передать сим-карту.
После таких действий контроль над аккаунтом оказывается у мошенников. Они могут писать знакомым владельца аккаунта, представляясь им, и просить в долг.
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