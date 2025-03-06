Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 06
Птн, 07
Сбт, 08
ЦБ USD 89.79 0.55 06/03
ЦБ EUR 95.7 1.8 06/03
Нал. USD 91.50 / 90.80 06/03 09:55
Нал. EUR 97.10 / 98.80 06/03 09:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» развеял зимнюю хандру на соревнованиях по подледной рыба...
1 марта 2025 года, Борковский затон бурлил от активност...
3 марта 14:28
5 466
Эксперты рассказали, к чему приведет теплая зима без снега в Рязанской...
Зима традиционно ассоциируется у рязанцев со снегом и м...
27 февраля 14:32
16 491
Преимущества субсидированного лизинга для бизнеса
Как программа EXEED LEASING помогает увеличить прибыль?
25 февраля 12:16
15 618
Как жить после войны? Рязанский ветеран Афганистана рассказал об адапт...
В Год защитника Отечества и накануне 23 февраля редакци...
22 февраля 18:15
21 074
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Макрон назвал Россию угрозой для Франции и Европы
Он также выступил против перемирия на Украине.

Эмманюэль Макрон назвал Россию угрозой для Франции и Европы. Об этом пишет газета «Известия».

Французский президент также высказался против перемирия на Украине, посчитав, что мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть капитуляцией» Киева. По его мнению, Москва или Вашингтон не могут определять будущее Европы.

Макрон не исключил размещение контингентов европейских войск на территории Украины.

Народ не поддержал высказывания своего президента. Пользователи в соцсетях посчитали, что ему следует обратить внимание на проблемы внутри Франции.