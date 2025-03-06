Макрон назвал Россию угрозой для Франции и Европы

Он также выступил против перемирия на Украине.

Эмманюэль Макрон назвал Россию угрозой для Франции и Европы. Об этом пишет газета «Известия».

Французский президент также высказался против перемирия на Украине, посчитав, что мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть капитуляцией» Киева. По его мнению, Москва или Вашингтон не могут определять будущее Европы.

Макрон не исключил размещение контингентов европейских войск на территории Украины.

Народ не поддержал высказывания своего президента. Пользователи в соцсетях посчитали, что ему следует обратить внимание на проблемы внутри Франции.