В Рязани перекроют ж/д переезд на улице Военных автомобилистов

На время проведения ремонтных работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

5 марта с 23:00 до 6:40 6 марта проведут ремонтно-путевые работы в районе железнодорожного переезда 201 км на улице Военных автомобилистов. В связи с этим движение для транспорта закроют. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Движение общественного транспорта из-за перекрытия дороги изменится. Его организуют по следующей схеме:

автобусы маршрута № 20 на участке пути между остановочными пунктами «Гостиница Первомайская» и «Автомобильный институт» в прямом и обратном направлениях следуют по улицам Первомайский проспект — Михайловское шоссе — улица Военных автомобилистов;

автобус маршрута № 10 следует до «Октябрьского городка»;

автобусы маршрута № 77М2 на участке пути между остановочными пунктами «Вокзальная ул.» и «Автомобильный институт» в прямом и обратном направлениях следуют по улицам Первомайский проспект — Михайловское шоссе — улица Военных автомобилистов;

автобусы маршрута № 62М2 следуют до «Октябрьского городка».

На время проведения ремонтных работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.