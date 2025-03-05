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Рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение
6 марта в течение суток на территории Рязанской области местами ожидается усиление западного ветра порывами 12-17 м/с.

Рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение. Сообщение опубликовано на сайте регионального ведомства.

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг, 6 марта в течение суток на территории Рязанской области местами ожидается усиление западного ветра порывами 12-17 м/с.

Жителей призвали соблюдать осторожность и не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. Также по возможности ограничить время нахождения на улице.