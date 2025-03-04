Законопроект о выплате пособия по безработице для предпенсионеров внесут в ГД

Предлагается установить, что пособие по безработице будут выплачивать до момента трудоустройства гражданина, либо до выхода на пенсию.

Законопроект о выплате пособия по безработице для предпенсионеров внесут в Госдуму. Об этом во вторник, 4 марта, сообщило ТАСС.

Депутаты хотят внести изменения в закон «О занятости населения в Российской Федерации» в части особенностей назначения пособия. На данный момент период такой выплаты россиянам, уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев до начала безработицы, не может превышать 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18 месяцев.

Предлагается установить, что пособие по безработице будут выплачивать до момента трудоустройства гражданина, либо до выхода на пенсию.