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Умер актер из сериала «Ищейка» Михаил Мокеев
Режиссер театра и кино Михаил Мокеев скончался на 74-м году жизни.

Умер актер из сериала «Ищейка» Михаил Мокеев. Об этом сообщает пресс-служба театра имени Щепкина.

Режиссер театра и кино Михаил Мокеев скончался на 74-м году жизни.

Мокеев известен своими постановками, среди которых «Эмигранты», «Скамейка», «Мираж, или Дорога русского Пьеро» и многие другие. Как актер Мокеев участвовал в съемках фильмов и сериалов, таких как «Ищейка», «Ночь на размышление» и «Батальоны просят огня».