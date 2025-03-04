Умер актер из сериала «Ищейка» Михаил Мокеев

Режиссер театра и кино Михаил Мокеев скончался на 74-м году жизни.

Умер актер из сериала «Ищейка» Михаил Мокеев. Об этом сообщает пресс-служба театра имени Щепкина.

Режиссер театра и кино Михаил Мокеев скончался на 74-м году жизни.

Мокеев известен своими постановками, среди которых «Эмигранты», «Скамейка», «Мираж, или Дорога русского Пьеро» и многие другие. Как актер Мокеев участвовал в съемках фильмов и сериалов, таких как «Ищейка», «Ночь на размышление» и «Батальоны просят огня».