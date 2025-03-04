Россияне сообщили о сбое в работе приложения ФНС

По словам пользователей, проблема сохраняется уже месяц. Люди не могут оформить заявление на выплату налогового вычета.

Россияне сообщили о сбое в работе приложения ФНС. Об этом во вторник, 4 марта, сообщает Telegram-канал «Baza».

По словам пользователей, проблема сохраняется уже месяц. Люди не могут оформить заявление на выплату налогового вычета.

После заполнения формы в личном кабинете приложение сообщает либо о «нештатной ситуации» либо о «непредвиденной ошибке», что не дает выполнить отправку. Даже если заявление ушло, его статус не отслеживается в профиле.

В комментариях на канале ФНС множество сообщений с жалобами, но, по словам недовольных, модераторы их игнорируют.