Мэрия сообщила об увольнении рязанского чиновника Евгения Кириченко

Он занимал должность начальника управления земельных ресурсов и имущественных отношений администрации Рязани.

Мэрия сообщила об увольнении рязанского чиновника Евгения Кириченко. Об этом говорится на сайте ведомства.

Кириченко занимал должность начальника управления земельных ресурсов и имущественных отношений администрации Рязани. Он написал заявление по собственному желанию.

«С 5 марта 2025 года исполнять обязанности руководителя будет заместитель начальника управления земельных ресурсов и имущественных отношений Ольга Кашаева», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Кириченко написал заявление об увольнении 20 января после скандального новогоднего корпоратива. В мэрии заявили, что чиновника отстранили.