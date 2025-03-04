Малков: Рязань забыла про самый массовый вид спорта — футбол

Он поручил построить больше спортивных площадок в регионе и сделать карту по районам области с планами новых спортплощадок во дворах.

На заседании регионального правительства во вторник, 4 марта, губернатор Павел Малков заявил, что Рязанская область забыла про самый массовый вид спорта — футбол.

Глава региона возмутился, что в прошлом чемпионате участвовало всего 11 команд со всей области.

«Минспорт прошу проанализировать ситуацию еще раз и передать под мой личный контроль. Чемпионат по футболу пройдет с июня по октябрь, есть время. Давайте посерьезней подойдет к вопросу организации занятий по самому массовому виду спорта», — сказал он.

Также Малков поручил построить больше спортивных площадок в регионе и сделать карту по районам области с планами новых спортплощадок во дворах.