В Тверской области мужчина похитил, изнасиловал и убил 13-летнюю девочку

В Тверской области мужчина похитил, изнасиловал и убил 13-летнюю девочку. Об этом сообщили «Плохие новости 18+" в своем Telegram-канале.

Отмечается, что девочка 21 марта пошла из поселка Рязаново в соседнее Петровское к подруге и пропала. Ее искали полицейские и волонтеры.

По данным канала, утром 29 марта труп девочки нашли в десяти километрах от места пропажи в лесополосе. Уточняется, что перед убийством ее изнасиловали.

Подозреваемого задержали. По предварительным данным канала, ранее он был судим за изнасилование и убийство.

Фото: Telegram-канал прокуратуры Тверской области