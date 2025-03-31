Рязанцев предупредили о дожде и тумане

31 марта ожидается переменная облачность. Во второй половине дня на юге области возможен небольшой дождь. Утром местами туман. Ветер восточной четверти 6-11 м/с. Воздух прогреется до +11…+16°С.Участников дорожного движения призвали к предельной внимательности и осторожности, особенно в темное время суток.