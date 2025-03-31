Появились подробности боев в Белгородской области

Отмечается, что российские военные плотно перехватили инициативу. Идет активное поражение противника. Российские истребители наносят удары, в том числе авиационными бомбами ФАБ-3000.Участок фронта на Белгородском направлении очень тяжелый. ВСУ используют в большом количестве беспилотные летательные аппараты, артиллерию и реактивные системы залпового огня, а также самолеты-истребители F-16.Кроме того, ставят дроновые засады — беспилотник ждет российских военных в спящем режиме и атакует, когда они приближаются. ВС РФ отрезают ВСУ пути отхода и подвоза.

Появились подробности боев в Белгородской области. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на Тelegram-канал «Старше Эдды».

Отмечается, что российские военные плотно перехватили инициативу. Идет активное поражение противника.

Российские истребители наносят удары, в том числе авиационными бомбами ФАБ-3000.

Участок фронта на Белгородском направлении очень тяжелый. ВСУ используют в большом количестве беспилотные летательные аппараты, артиллерию и реактивные системы залпового огня, а также самолеты-истребители F-16.

Кроме того, ставят дроновые засады — беспилотник ждет российских военных в спящем режиме и атакует, когда они приближаются.

ВС РФ отрезают ВСУ пути отхода и подвоза.