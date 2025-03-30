В Рязанской области водитель ударил инспектора ДПС головой в лицо

В Шацком районе водитель ударил инспектора ДПС головой в лицо. Об этом 30 марта сообщает ИД «Пресса».
Суд установил, что в октябре 2024 года инспекторы ДПС Шацкой полиции при патрулировании пытались остановить автомобиль «ВАЗ». Они включили спецсигналы и через громкоговоритель потребовали прекратить движение.
Отмечается, что водитель остановился, вышел из машины, схватил инспектора за плечи и ударил его головой в лицо.
В публикации уточнили, что сотрудник ДПС получил легкие повреждения. Медицинская экспертиза подтвердила, что травмы не были опасны для здоровья.
Шацкий районный суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 318 УК РФ (насилие в отношении представителя власти) и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года.