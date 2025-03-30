В Рязани горела палатка с фастфудом
Информация о пожаре поступила 29 марта в 02:09. На тушение выезжали шесть человек и два спецавтомобиля. Отмечается, что торговая палатка повреждена огнем. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.
В Рязани горела торговая палатка. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Информация о пожаре поступила 29 марта в 02:09. На тушение выезжали шесть человек и два спецавтомобиля.
Отмечается, что торговая палатка повреждена огнем.
Площадь пожара составила 15 квадратных метров.