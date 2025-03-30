В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

Россияне рассказали о проблемах в работе «Яндекс Музыки», число жалоб превысило 2,3 тысячи по состоянию на 13:30.Незначительные проблемы также наблюдались в работе поисковика «Яндекса» и сервиса «Яндекс Пэй»."Яндекс" подтвердил информацию. Отмечается, что специалисты компании работают над устранением проблем.