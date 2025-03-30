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Трамп заявил, что был «взбешен» словами Путина о Зеленском
Во время телефонного интервью с журналисткой NBC Кристен Уэлкер Трамп заявил, что если США не смогут заключить с Россией соглашение о заключении украинского конфликта, то он постарается ввести вторичные пошлины на нефть, поступающую из России. Трамп также отметил, что планирует на неделе поговорить с Путиным. По его словам, тарифы в 25% на российскую нефть могут ввести в любой момент. Кроме того, как указано в публикации, американского президента «взбесили» слова Путина о Зеленском и его рассуждения о новой власти в Украине. Уточняется, что 28 марта во время встречи с моряками в Мурманске Путин заявил, что Россия допускает временное управление в Украине под эгидой ООН, тогда он еще раз повторил мысль о том, что в стране нет легитимной власти.

Президент США Дональд Трамп заявил, что был «взбешен» словами российского лидера Владимира Путина о Владимире Зеленском. Об этом 30 марта сообщили «Осторожно, новости».

Во время телефонного интервью с журналисткой NBC Кристен Уэлкер Трамп заявил, что если США не смогут заключить с Россией соглашение о завершении украинского конфликта, то он постарается ввести вторичные пошлины на нефть, поступающую из РФ.

«Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития в Украине, и если я буду считать, что это вина России — а это может быть и не так — но если я посчитаю, что это вина России, я введу вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России», — приводятся его слова.

Трамп также отметил, что планирует на неделе поговорить с Путиным. По его словам, тарифы в 25% на российскую нефть могут ввести в любой момент.

Кроме того, как указано в публикации, американского президента «взбесили» слова Путина о Зеленском и его рассуждения о новой власти в Украине.

Как уточнили в посте, 28 марта во время встречи с моряками в Мурманске Путин заявил, что Россия допускает временное управление в Украине под эгидой ООН, тогда он еще раз повторил мысль о том, что в стране нет легитимной власти.