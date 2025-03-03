РИА Новости: на некоторых смартфонах в России перестанет работать WhatsApp*

WhatsApp* не будет работать на устройствах с операционной системой Android, которые старше восьми лет.

Россиянам рассказали, на каких смартфонах перестанет работать WhatsApp*. Об этом в понедельник, 3 марта, сообщило РИА Новости со ссылкой на экспертов.

Как отметили в публикации, WhatsApp* не будет работать на устройствах с операционной системой Android, которые старше восьми лет.

Уточняется, что их доля в общем использовании в России маленькая, это не станет проблемой для пользователей.

Как рассказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков агентству, разработчики не могут постоянно обновлять приложения для телефонов, выпущенных много лет назад. Доля в общем использовании этих устройств маленькая, а затраты на адаптацию — довольно большие.

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