Жителя Рязани осудят за дачу взятки сотруднику МЧС

По данным следствия, в марте 2024 года 31-летний рязанец получил от своего знакомого 37 тысяч рублей. Мужчина передал деньги инспектору по маломерным судам, чтобы его знакомый смог сдать экзамен на право управления маломерными судами. Возбуждено уголовное дело. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.